Non è un volto nuovo della politica e il suo curriculum non avrebbe bisogno di essere suffragato da ulteriori prove per legittimarsi. Invece in passato, nel corso della sua esperienza come presidente di Regione (il Friuli-Venezia Giulia), Debora Serracchiani ha dovuto fare i conti con «piccole frecciatine personali che sicuramente a un uomo non sarebbero mai arrivate». Fresca di nomina alla vicepresidenza Partito Democratico insieme ad Anna Ascani, punta in questa nuova veste a portare avanti un’idea di politica e di vita che riconosca alle donne potenzialità e soprattutto diritti. E la prima occasione per farlo non è tanto lontana: il Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona al quale il centro-sinistra ha deciso di opporsi con decisione.

DOMANDA. Cosa dobbiamo aspettarci quindi dal Pd tra il 29 e il 31 marzo nella città ?

RISPOSTA. Come stabilito dalla recente Assemblea Nazionale crediamo sia importante scendere in piazza per dimostrare il nostro dissenso a un grave momento di arretratezza culturale che punta ad avvallare teorie pericolosamente infondate e a cercare di promuovere un’immagine di donna assolutamente antistorica, che non tiene minimamente conto della realtà odierna, delle conquiste degli ultimi decenni e dei cambiamenti enormi della società.

Un’idea molto simile a quella che emerge dal Ddl Pillon.

Che è completamente sbagliato e va respinto con fermezza. Mi auguro che l’insistenza con la quale tante donne ma anche uomini se ne stiano interessando porti al suo ritiro visto che mette in discussione sfide culturali già accettate e vinte che se minate farebbero fare al Paese passi indietro sconcertanti. I punti controversi sono tantissimi, primo tra tutti quello che riguarda i figli di coppie separate, trattati come pacchi e i cui diritti risultano subordinati a quelli dei genitori. Inoltre avvalla definizioni non scientificamente provate come bigenitorialità perfetta, e preconcetti molto pericolosi, come l’idea che se un bambino che non voglia vedere il padre o la madre la colpa sia dell’altro e che quindi debba farlo per forza.

Senza contare che nel disegno di legge della donna si parla solo in quanto mamma, visione ampiamente condivisa da buona parte di questo Governo.

È come se non potessimo servire ad altro o se chi non abbia figli non possa dirsi pienamente realizzata. Ovviamente non è così. Diventare madri o meno deve essere una scelta libera da pregiudizi e soprattutto semplice. Per questo il nostro impegno deve essere rivolto a superare il binomio famiglia-carriere mettendo a disposizione di tutti servizi e risorse.

A proposito di carriera, come ha preso l'investitura di vicepresidente del Partito Democratico?

Mi ha fatto molto piacere essere scelta per un impegno così importante che porto avanti con orgoglio e grande senso di responsabilità, e che mi permette di misurarmi con le importanti sfide che ci attendono fin da subito come le elezioni Europee e il rilancio stesso del partito.