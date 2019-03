Libano, Siria, Iran, Iraq, Emirati Arabi, Azerbaigian, Uzbekistan, Yemen sono i Paesi protagonisti della mostra fotografica Safar: viaggio in Medio Oriente in programma al Mao, il Museo d’Arte Orientale di Torino, fino al 30 giugno 2019. A immortalarli nei suoi scatti è stata Farian Sabahi, scrittrice, accademica e giornalista esperta di questioni mediorientali. Nata da uno dei primi matrimoni misti di casa nostra, da madre italiana e padre iraniano, la donna ha voluto cristalizzare in immagini luoghi in cui stavano per scoppiare o erano appena finite guerre violente, cogliendo il senso di precarietà sintetizzato nel sottotitolo della rassegna «Vite appese a un filo». Il termine Safar in persiano e arabo indica il viaggio che nell'esposizione torinese non è solo sul piano geografico, ma anche a livello culturale ed emotivo. «Ogni scatto ferma un momento della mia vita. Sono tantissimi i ritratti, soprattutto di donne e bambini, di entrambi i sessi», ci racconta Farian a poche ore dopo l'inaugurazione della mostra. E proprio di donne le chiediamo, ma generalizzare sulla condizione femminile dei Paesi in cui la fotografa è stata non è facile: «Vivono in modo diverso a seconda dello Stato e del momento storico. Dopo la caduta di Saddam Hussein, le irachene sono state liberate dal giogo di un dittatore, ma non hanno certo acquisito maggiori diritti, in una realtà lacerata dalla guerra».

DOMANDA. E lei invece come affronta i viaggi in posti in cui non abbiamo gli stessi diritti e libertà degli uomini?

RISPOSTA. Non ho mai avuto particolari problemi in quanto donna. Al contrario, in quanto donna giornalista ho sempre avuto accesso sia al mondo femminile sia a quello maschile. Anche in Paesi conservatori e complessi come lo Yemen.

La sua infanzia e la sua famiglia come hanno inciso sul suo interesse per il Medio Oriente?

Aver viaggiato tanto da bambina mi ha senza dubbio condizionato. E ancor più il fatto che di punto in bianco, con la Rivoluzione iraniana del 1979 e la guerra scatenata da Saddam l’anno successivo, non sono più potuta tornare a Teheran per parecchi anni. È rimasto il sapore di un mondo che avevo conosciuto e avevo dovuto smettere di frequentare. Sapori, odori, affetti.