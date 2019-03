C’è un messaggio che predomina rispetto agli altri?

Sì, ed è il principio che più mi piace passare: l’invito all’ilarità, all’essere in balia della vita, ad imparare a danzarci dentro senza soccombere, provando a creare momenti di godimento anche all’interno di un dramma.

I 26 racconti sono accompagnati dai disegni di 12 illustratrici. È un caso?

No, tutt’altro. È proprio una cosa voluta. Mi trovo meglio con le donne perché so che con loro posso persino imparare di più.

Che cosa possiamo trovare nell’appendice dell’Alfabetiere?

La traduzione di alcuni racconti in altre quattro lingue (inglese, spagnolo, francese e serbo, ndr) e otto dialetti, come il trevigiano o fanese: tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto di volontari che mi hanno dato una mano. Insomma, nell’Alfabetiere possiamo trovare Baba Jaga che parla in siciliano: mi piace proprio creare queste situazioni.

Per te la commistione di varie culture è un must.

Adoro sdoganare altre culture perché i bambini sono in generale molto italianizzati, spinti ad assimilarsi. Per ‘sperimentare’ ho portato le illustrazioni dell’Alfabetiere nelle scuole: un bambino, nato in Italia in una famiglia originaria della Russia, tra i disegni ha riconosciuto Kolobok, personaggio del folklore russo che, altrimenti, non avrebbe mai trovato in un laboratorio scolastico. Lo stesso vale per le canzoni napoletane o albanesi, che propongo con i miei progetti.

Le classi delle scuole primarie ormai ospitano bambini di ogni nazionalità. Quanto bisogno abbiamo di progetti come quelli che curi tu?

Molto. Prima, l’interculturalità veniva fatta solo perché di moda. Poi si è fermata e dal 2005 nelle scuole preme solo insegnare l’italiano ai bambini di nuovo arrivo. L’intercultura non è più una pratica quotidiana, forse nemmeno annuale. Ogni tanto viene organizzata una festa dove è servito il cous cous, ma didatticamente non c’è nulla. Insomma, non è così che fai scoprire il Marocco. Per dare diritto di cittadinanza ad altre culture servirebbe qualcosa di meno superficiale.

In generale, nel nostro Paese a che punto è l’integrazione?

Da noi gli stranieri sono visti come minus habens, da ogni punto di vista: economico, politico, culturale. Personalmente sposo la tesi del pensatore sloveno Slavoj Žižek, secondo cui il risentimento nasconde in realtà invidia per l’eccesso di godimento e libertà. In parole povere, chi non vede di buon occhio la donna nigeriana che urla al telefono e si veste con colori vivaci, in realtà vorrebbe vivere come lei. Se da una parte c’è una devalorizzazione dello straniero, inchiodato a una maschera, dall’altra c’è da dire che questa cosa fa comodo ai migranti.

In che senso?

Nel senso che in questo modo possono giocare la carta della vittima. È una specie di follia a due. E te lo dice una che se ne intende, visto che il mio ex marito è ivoriano. Non rivendicare la bellezza e chiudersi nella propria comunità fa sì che non venga creata una terza via, quella dell’integrazione e della Coccolena.

Di cosa, scusa?

Della Coccolena, il coccodrillo che sposa una balena. È il logo del progetto all'interno del quale io e Silvia Bertussi vorremmo creare progetti artistici e letterari, organizzare laboratori e performance per promuovere l’interculturalità.