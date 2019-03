Nel senso che non siete pagate?

Non abbiamo un contratto, abbiamo un rimborso spese ma non potrei mai mantenermi con quello. Diciamo che per i risultati che stiamo ottenendo, se fossimo professioniste, ci potrebbe essere quel salto di qualità che ci porterebbe a raggiungere obiettivi ancora più importanti.

Quindi i tuoi fratelli Davide e Gianmarco che giocano rispettivamente nel Langon (Francia) e nella Lazio rugby, ma non in nazionale sono pagati e tu che giochi in nazionale no?

Sì diciamo che loro vivono di quello io no.

Questa discriminazione sarebbe causata dal poco pubblico interessato e quindi dal minor investimento degli sponsor.

Il numero degli appassionati sta comunque crescendo: la partita in Inghilterra è stata la prima volta con 10 mila spettatori. Ma da noi manca una vera promozione di questo settore. Sia perché in Italia il rugby è vissuto in maniera diversa sia perché ci sono pregiudizi che colpiscono tutti gli sport al femminile.

A proposito del match allo stadio di Sandy Park nel Regno Unito, quali sono state le impressioni a caldo?

Entusiasmante per gli spalti pieni innanzitutto. Per quanto riguarda il gioco: l’Inghilterra è la seconda squadra al mondo e ha sicuramente una marcia in più. Lo scontro ci ha fatto vedere quali sono i punti dove dobbiamo migliorare. Il primo tempo abbiamo tenuto abbastanza ma sono stati fatti troppi errori in attacco, e abbiamo perso 21 a 0. Nel secondo tempo loro sono entrate con la testa in partita ed è quello che a noi è mancato.