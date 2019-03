Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, l’80% delle giovani che arrivano dall’Africa in Europa è destinata alla prostituzione. Quello che non tutti sanno è che la maggior parte di esse non solo proviene dalla stessa nazione, la Nigeria, ma addirittura dalla medesima regione: i dintorni di Benin City, capoluogo dello Stato di Edo, diventato nel corso dei decenni un vero e proprio hub africano della prostituzione. Da quest’area della Nigeria, storicamente dedita al commercio e nemmeno tra le più povere del Paese, proviene l’85% delle donne vittime di tratta, costrette una volta arrivate in Europa a vendere il loro corpo. Lo sfruttamento di queste giovani è piuttosto florido, se così si può dire, a Palermo, città che ospita diverse connection house, ovvero case chiuse gestite da nigeriani e maman, frequentate da clienti africani. Sempre nel capoluogo siciliano, dal 2016, opera l’associazione Donne di Benin City, fondata da ex vittime di tratta che fornisce alle connazionali intenzionate a liberarsi dal giogo degli sfruttatori supporto dal punto di vista legale, sanitario, scolastico: «Finora abbiamo dato aiuto a 35 connazionali. Alcune avevano bambini piccoli o erano addirittura incinte e costrette a lavorare», spiega a LetteraDonna la presidente Osas Egbon: «Il nostro sportello è aperto ogni giovedì. Le ragazze possono venire e raccontarci i loro problemi». Fisicamente, sono due i luoghi in cui opera l'associazione: lo Spazio Montervegini, a pochi passi della cattedrale di Palermo, e il Centro Astalli, nei pressi del quartiere Ballarò.

GLI ITALIANI AIUTANO GLI SFRUTTATORI

A dare una mano, spiega Osas, ci sono anche volontarie italiane. E c’è, aggiunge, persino chi «ha fornito una casa privata per dare un rifugio alle ragazze». Una struttura che si sta rivelando davvero molto utile: «Prima accompagnavamo le ragazze direttamente in questura, ma poco dopo tornavano in strada a lavorare come prostitute. Ora riusciamo a seguirle meglio, a dare loro ciò di cui hanno bisogno». Il rischio, racconta la presidente di Donne di Benin City, è anche che queste donne, prive dei documenti, vengano portate in altre strutture di accoglienza, perché questa sarebbe «una seconda schiavitù». A proposito di italiani, se c’è chi dà una mano, a Palermo c’è anche chi fa l’opposto. Le connection house sono praticamente inaccessibili ai bianchi, ma sono proprio loro ad affittare gli immobili in cui si prostituiscono le giovani nigeriane: «Gli italiani sanno benissimo cosa succede all’interno di questi appartamenti, che spesso sono senza luce e acqua».