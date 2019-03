Quando le mamme scrivono ai figli che non ci sono più

LA FORZA DI UNA MAMMA

Tutte le mamme sono in contatto e, dopo la morte dei figli, hanno dato vita a progetti di vario genere, in alcuni casi iniziative benefiche. Stefania, ad esempio, per onorare il ricordo del figlio organizza concorsi letterari. Paola, invece, va nelle scuole a parlare di violenza sulle donne.In più, ha istituito una borsa di studio intitolata alla sua Michela, uccisa a coltellate dall’ex marito il 15 maggio 2016: «Più parliamo questo problema, più possibilità abbiamo di debellarlo. L’idea è fare prevenzione attraverso la conoscenza delle situazioni, che nel femminicidio sono sempre le stesse: è essenziale far capire come è successo, affinché non accada più’», spiega Paola, convinta che ogni madre abbia dentro una forza speciale, una sorta di dono naturale: «Non si può spiegare cosa ho provato quando ho perso Michela. Ma subito dopo ho pensato: ‘Queste cose non possono succedere, devo fare qualcosa’». Detto, fatto: a pochi mesi dalla scomparsa della figlia, Paola ha pubblicato un libretto per sensibilizzare contro la violenza sulle donne in collaborazione con l’associazione Artemisia e l’Aeroporto di Firenze (dove lavorava Michela, ndr), dando il via al 'Progetto Michela', un piano di formazione specifica per i dipendenti 'sentinelle', ovvero figure in grado di orientare le dipendenti che ne abbiano necessità verso i centri antiviolenza del territorio. Nel 2018 è stata poi la volta di una corsa benefica. Adesso questo libro, che in copertina presenta una sorta di arcobaleno con fasce di diversi colori, quelli preferiti dai figli scomparsi. Ecco un estratto della lettera di Paola a Michela, intitolata Il rispetto e una panchina rossa.

Cara Michela,

meravigliosa creatura, mi manchi da impazzire. Tutto parla di te, sento il tuo profumo ovunque, la mattina quando entro nella tua stanza mi inebrio della tua essenza e la porto con me per tutto il giorno. La sera prima di dormire guardi le tue fotografie e così posso sognarti. Come avrai capito, sei sempre accanto a me… Vorrei tanti poterti parlare, abbracciare, baciare, passare la mano sopra i tuoi capelli d'oro […] Avrei voluto solo camminare più a lungo con te […] Ho ripensato a quando ti sei ‘allontanata’ da noi. Fino a quando ci sarà un solo uomo convinto che la donna sia una sua proprietà e che possa gestirne la vita, esisteranno sempre odio e violenza. Tutto scorre, apparentemente in modo normale, finché un giorno accade qualcosa all'improvviso… Quello che nessuno si aspetta, pensi non possa mai succedere a te. Esci di casa dicendo che torni subito e… Ti stiamo ancora aspettando, sappiamo che un giorno tornerai, ma nel frattempo parleremo di te quotidianamente. Dopo quella sera terribile, il mondo intero ti ha conosciuto perché sei una donna che, assieme a tante altre, è stata vittima di una sorte ingiusta. Per questo cercheremo di parlarne il più possibile e di sensibilizzare gli altri sul tema della violenza sulle donne. Anzi, contro ogni forma di violenza perché è inaccettabile […] Cosa si potrebbe dire ai giovani, ma non solo? Una sola parola, ma che racchiude tutto: il rispetto per se stessi e gli altri. Continueremo a farti conoscere e a raccontare quanto tu fossi una donna ricca di valori e con tanta gioia di vivere. È una promessa. Lo dobbiamo a te, lo dobbiamo alle donne che soffrono. I progetti organizzati nel tuo nome sono come tracce che calcato il terreno, lasciano orme, ma non si cancellano né con la pioggia, né con il tempo. Vivono.