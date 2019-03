Da madre, quanto tempo riesci a dedicare alla skincare?

Voglio sfatare il mito delle mamme che non riescono a prendersi cura del loro aspetto. Cerco di ritagliarmi sempre cinque/dieci minuti al giorno (quando sono fortunata qualche momento in più). La mia beauty routine, tra l’altro, è un momento che condivido con le ragazze che mi seguono su Instagram. Le follower sono sempre molto interessate ai miei gesti di bellezza quotidiani e ai prodotti che utilizzo ogni giorno, e questo mi piace. Per me rappresenta il tempo del relax quotidiano e credo che ogni donna, indipendentemente dalla stanchezza e dai timing ferrei, debba concederselo, che sia mattina, pomeriggio, sera. È un segno di rispetto verso se stesse, e la pelle in seguito, ringrazierà.

Per te in cosa consiste la bellezza imperfetta?

Quella è la vera bellezza, è imparare ad accettarsi e stare bene per come si è. In questo momento storico, così improntato sull'apparenza, la ricerca della perfezione è diventata ossessione. La chirurgia plastica impera. Io sono anche favorevole alla correzione estetica, ma dosata e utilizzata nella giusta maniera. Purtroppo l’uso smodato di ritocchi più o meno pesanti si trasforma in una sorta di droga e attecchisce nelle ragazze pià insicure e che hanno complessi. Bisogna invece amarci, accettandoci certo, ma senza rinunciare alla volontà di migliorarci. Dobbiamo sempre ricordare che le così dette imperfezioni sono le particolarità che ci rendono uniche. Quante attrici e modelle celebri in tutto il mondo hanno dei “difetti”, ad esempio il diastema, lo spazio tra i denti, o un naso importante o labbra sottili che hanno poi trasformato nel loro punto di forza?