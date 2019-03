Fino a 23 anni Federica Vinci non aveva mai pensato di scendere in politica. Poi arrivò la Brexit: «Ero in Scozia, da un’amica, che si risvegliò fuori dall’Europa come tanti altri giovani britannici, per i quali l’Ue non era mai stata un nemico». A due anni di distanza da quel referendum, Federica è la presidente di Volt Italia, sezione di un movimento più ampio paneuropeo e progressista, che ha come traguardo quello di presentare alle Elezioni Europee del 2019 i proprio candidati in sette Stati membri. Galeotta insomma fu la Brexit. E l’ascesa del Front National di Marine Le Pen: «Vengo dal Molise, una regione piccola e povera di opportunità», spiega a LetteraDonna. «L’Ue mi aveva dato modo di studiare, di frequentare un master in Amministrazione pubblica e internazionale, di lavorare nelle istituzione europee. Stavo vivendo il mio sogno, e qualcuno che non mi rappresentava me lo voleva togliere». Doveva fare qualcosa per il suo amato continente. E qualcosa ha fatto: entrata nelle rete di Volt, ha iniziato facendo raccolta fondi, diventando coordinatrice del movimento e, infine, presidente nazionale.

DOMANDA. Chi sono le persone che fanno parte di Volt?

RISPOSTA. Il nostro movimento è stato fondato da un ragazzo italiano (Andrea Venzon, ndr), da uno tedesco e da una ragazza francese. All’inizio eravamo tutti giovani. Con il passare del tempo l’età media si è alzata: in Italia è attorno a 35 anni, nel resto d’Europa arriva a 40. Abbiamo sostenitori di 14 anni, ma hanno aderito anche anziani che hanno vissuto la Seconda guerra mondiale.

Ci sono delusi di destra e di sinistra?

Sì, ci sono delusi provenienti dai fronti moderati, dunque centrodestra e centrosinistra. Qualcuno arriva inoltre dal M5s. Siamo un movimento progressista: vogliamo prendere il meglio da entrambe le parti per ottenere il meglio.

Facciamo qualche numero. In Italia quanti siete?

Gli attivisti sono più o meno tremila, distribuiti in oltre 50 città italiane. Il 2 e 3 febbraio c’è stato il primo congresso nazionale di Volt Italia. Il nostro è un movimento non tradizionale, che unisce attivismo in rete e sul territorio, per un community organizing che richiama quello di Barack Obama e Alexandria Ocasio-Cortez. La nostra politica è attivismo civico.

Come vi state muovendo in vista delle Europee?

Dobbiamo raccogliere 150 mila firme, perché in un Paese come il nostro dove ci sono barriere demografiche enormi per presentarsi come partito indipendente è questo il requisito. Quanto ai soldi, che ovviamente sono necessari in campagna elettorale, ricorriamo al crowdfunding.

Qual è la sfida più importante che attende l’Europa?

Difficile indicarne una sola. L’Ue deve non solo non disgregarsi, ma al contrario stringersi attorno ai suoi valori fondanti: pari opportunità, solidarietà, rispetto dei diritti umani, uguaglianza, libertà, integrazione, tutti messi a rischio da populismo e antieuropeismo. Nei prossimi anni dovrà fronteggiare flussi migratori, cambiamenti climatici, nuove potenze economiche: solo un’Europa compatta può affrontare tutto questo.

Come si pone Volt di fronte all’emergenza dei flussi migratori?

Siamo europeisti, ma europeisti critici. Se da una parte non possiamo negare che i Paesi affacciati sul Mediterraneo siano un po’ abbandonati a loro stessi, dall’altra non sosteniamo la politica dei porti chiusi di Salvini, che è disumana. L’accordo di Dublino va modificato: i migranti e rifugiati devono essere redistribuiti e accolti da tutti i Paesi europei e chi non accoglie deve essere sanzionato. Noi di Volt possiamo davvero realizzare una politica di questo genere a livello europeo, perché condivisa da ogni Paese in cui siamo presenti. Così come abbiamo scritto insieme il nostro programma europeo, la dichiarazione di Amsterdam, così insieme possiamo decidere e implementare politiche altrimenti divisive come quelle migratorie.