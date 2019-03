L’ultimo caso è quello di Alberto Evangelista, maestro di karate di oltre 80 anni agli arresti domiciliari da dicembre 2018 per aver abusato delle sue allieve, sia minorenni che maggiorenni, nel quartiere Monteverde di Roma. Ma c’è anche la storia dell’allenatore condannato a tre anni di carcere per aver molestato quattro minorenni durante gli esercizi in palestra. E quella di Carmelo Cipriano, titolare di una palestra a Lonate del Garda, nel Bresciano, responsabile di decine di abusi su minori, tutte sue allieve, prima di finire in manette, nel 2017. «Tutto questo non mi sorprende per niente. Non perché sia normale, più semplicemente perché le violenze sulle donne, e sui minori, sono ovunque». Sara Cardin, 32 anni, veneta, di Ponte di Piave, vicino Treviso, è il volto italiano del karate, campionessa mondiale nel 2014 e vicecampionessa nel 2010, tre medaglie d’oro agli Europei, tre d’argento, una di bronzo e due volte vincitrice del K Rosso, l’ultimo nel 2019, massimo riconoscimento assegnato al miglior atleta in assoluto della propria categoria, in questo caso, quella sotto i 55 chili. Sara è la numero uno e dovrà dimostrarlo presto, quando si tratterà di qualificarsi a Tokyo 2020, dove il karate diventerà finalmente disciplina olimpica. Per lei non ha senso parlare di ambiti più o meno aperti agli episodi appena elencati. Esiste sempre un Harvey Weinstein da cui stare attenti. Che sia nello spettacolo, nello sport o in qualsiasi altro settore: «Sono fortunata, non è mai capitato di trovarmi in questa situazione. Parlo di fortuna perché ho messo piede per la prima volta sul tatami a sette anni. E perché il mio insegnante di karate, Paolo Moretto, l’ho sposato», racconta lei a LetteraDonna.

DOMANDA. Avete deciso di unire amore e lavoro, insomma.

RISPOSTA. Non è una cosa che si decide. Succede e basta. In questo caso mentre io seguivo la mia prima lezione, lui già allenava. Abbiamo 19 anni di differenza.

Ti è andata bene. Invece dell’orco, in palestra hai trovato il tuo principe azzurro.

È stato graduale. Da maestro è diventato un secondo papà. Poi un amico. Quindi un confidente. Infine fidanzato e, da qualche anno, marito.

Hai detto di non aver mai subito abusi né proposte proibite. Qualche tuo conoscente o collega?

Francamente no. Ma ricordo bene il caso dell’allenatore che abusava delle sue allieve 14enni, credo che alla fine fu arrestato, ne parlarono anche Le Iene in televisione. Cito questo caso perché mi colpì parecchio. Ci tengo però a dire una cosa.

Prego.

Dal punto di vista prettamente sportivo, il karate è uno sport molto pulito.

Cioè?

Cioè ai Mondiali ci vai se sei brava. Se non lo sei, rimani a casa. Nessuno dirà mai: se vieni con me in camera ti do un pass per i Mondiali. Soprattutto a livello agonistico, la meritocrazia è totale.

La tua preparazione verso le Olimpiadi come procede?

Molto bene. Mi sono operata al ginocchio a novembre 2018 e sono ancora in fase di riabilitazione ma i tempi sono quelli giusti. Finora ho fatto molta corsa, piscina e bicicletta. Da poco sono tornata sul tatami, inoltre ne ho approfittato per ripulire e migliorare un po’ la mia tecnica.

Conta più la tecnica o la potenza, nel karate… A patto che questa domanda abbia senso.

Conta dosare precisione e potenza. Molti accostano questa disciplina al judo o al kung fu. Ma non è così. Siamo molto più vicini alla scherma. Perché l’obiettivo è colpire il proprio avversario, senza esagerare. Per intenderci: se provoco un livido con un pugno o un calcio, invece del punto mi danno un’ammonizione. Insomma, non dev’essere un cazzotto alla Bud Spencer, ma nemmeno una carezza.

L’autodifesa può essere una buona soluzione per le donne vittime di abusi o di violenze? I casi più frequenti sono quelli in ambito familiare.

Sì e no. Sicuramente aiuta. Le violenze sono ovunque e non sempre dire «no» è sufficiente. Ma credo non si debba sottovalutare il momento in cui bisogna fronteggiare il pericolo. Posso allenarmi mille volte in palestra e ripetere lo stesso movimento a memoria. Ma se vengo aggredita e la paura mi paralizza, non serve a nulla.

Tu sei primo caporal maggiore dell’esercito e tieni corsi di autodifesa. Cosa è meglio insegnare, in questo caso?

Credo occorra sviluppare il più possibile l’istinto. Fare in modo che la vittima reagisca in modo “automatico” per liberarsi e fuggire prima che subentri il terrore o la paralisi, ed è quello che insegniamo con il metodo di combattimento militare, detto anche Mcm.