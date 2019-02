DOMANDA. Per anni abbiamo vissuto nella convinzione che il calcio sia uno sport per uomini. Perché?

RISPOSTA. Perché eravamo ottusi e ancora non si parlava di emancipazione femminile. Proprio di recente leggevo di un libro delle elementari in cui il verbo accostato al soggetto “papà” è “lavora” e quello accostato al soggetto “mamma” è “stira”. L'altro giorno ero in casa, dovevo aggiustare una cosa, e mio figlio mi ha detto «tanto non sei capace», eppure l'ho educato in un certo modo.

E come ci si libera da questi stereotipi di genere?

La prima cosa da fare sarebbe non andare a identificare quello che è da uomo e quello che è da donna, ma pensare a due binari che si uniscono insieme, si prendono per mano, funziona tutto di più.

E questi stereotipi si trascinano nel calcio.

Sì, si pensa che una donna non debba giocare perché le vengono le gambe grosse, perché è uno sport pieno di lesbiche, da maschi, si perde la propria femminilità. Ma lo stesso vale per il rugby e a suo tempo pure per la pallavolo. Così come se prendi un ragazzo e lo porti a fare danza o ginnastica la cosa è vista come strana.

Ora la situazione sembra stia cambiando.

Certo. In primis le mamme hanno capito che il calcio non è uno sport solo per maschi. E che se pure ci fossero ragazze lesbiche ben venga, sono ragazze che amano, è un bel sentimento. Poi ci sono i risultati della nazionale a fare da traino: gli uomini non sono andati al Mondiale, le donne sì. E anche qui potrei allargare il discorso ad altri sport.

Prego.

Il rugby, per esempio, i risultati del Sei Nazioni femminile sono migliori di quelli del Sei Nazioni maschile. Il calcio femminile viene trasmesso quest'anno da Sky e la partita di punta fa più ascolti della Serie B maschile. Tutti conoscono Sara Gama, la Mattel ha fatto una Barbie a sua immagine. Ma non basta.

Cosa manca?

Bisognerebbe investirci di più. Mancano le strutture, fino a 12 anni maschi e femmine possono giocare insieme ma poi sono pochissime società con un settore femminile. Bisogna formare più tecnici per seguire le ragazze, perché lo sport è uguale, però un direttore sportivo che deve entrare in uno spogliatoio femminile non può essere un uomo. Servono modelli e spot perché le ragazze si identifichino. Una start up su cui investire.

Eppure il calcio resta un mondo a fortissima trazione maschile, no?

Perché da noi non c'è stata mai la cultura del calcio femminile. Se si fa un buon lavoro in questi anni, fra 20 avrà un'attenzione differente.