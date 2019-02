«Hanno ucciso l’Uomo Ragno, chi sia stato non si sa», cantava nel 1992 Max Pezzali. Sono passati tanti anni e il mistero rimane: forse quelli della mala, forse la pubblicità. In compenso, sappiamo benissimo chi ha disegnato quello afroamericano di origini portoricane, diventato protagonista di Spider-Man - Un nuovo universo, film d’animazione già vincitore di un Golden Globe e candidato all’Oscar. Si tratta di Sara Pichelli: «Il film è perfetto da ogni punto di vista. Nella tecnica, ma anche nel rispetto della versione fumettistica. Il design e l'animazione sono a livelli altissimi e innovativi», spiega a LetteraDonna la disegnatrice marchigiana, entusiasta della trasposizione cinematografica dell’Uomo Ragno nato dalla sua matita e dalla mente di Brian Michael Bendis, leggenda del fumetto a stelle e strisce: «Sarà difficile per gli altri candidati tenere testa a un film del genere».

DOMANDA. Miles Morales veste i panni di Spider-Man nell'universo Ultimate. Tu come sei entrata a far parte di quello Marvel?

RISPOSTA. In modo un po’ anomalo, se devo dire la verità. Ho studiato animazione alla Scuola Internazionale di Roma, per poi iniziare a lavorare come animatrice tradizionale e 3-D, partecipando anche alla lavorazione del film Winx Club - Il segreto del regno perduto. Ho poi deciso di tentare la fortuna nel mondo dei fumetti nel 2008, proprio nell’anno in cui la Marvel ha indetto il concorso mondiale Chesterquest, che in seguito non si è più ripetuto: sono riuscita a vincere quella prima e unica edizione, iniziando una collaborazione con il colosso dei fumetti americano, che non si è più interrotta.

Prima di Spider-Man quali personaggi hai disegnato per Marvel?

X-Men, Eternals e I Fantastici Quattro, oltre a Namora, NYX e Runaways.

Non hai iniziato come fumettista. Ma almeno ti piacevano i fumetti dei supereroi?

No, diciamo che il mio amore per loro è nato con il mio approccio artistico al mondo supereroistico. Prima ero soprattutto appassionata di cartoni animati.