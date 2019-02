Wanda che vuole più soldi per il marito. Wanda che lo comanda a bacchetta. Wanda che si inventa il corteggiamento della Juventus. Wanda che è contemporaneamente moglie, procuratrice e ospite fissa di Tiki Taka. Wanda che ordina a Maurito di giocare male. Wanda che lancia frecciate. Wanda che è colpa sua se tolgono la fascia di capitano al marito. Wanda che viene presa a sassate (la sua macchina, ok). Wanda in tivù con i lucciconi. Wanda, Wanda, Wanda. Se ne sono dette tante. Quel che è certo, è che la vicenda del difficoltoso rinnovo contrattuale di Mauro Icardi con l’Inter, ben lungi dal concludersi, ha due attori protagonisti: il centravanti nerazzurro e Wanda Nara, nel triplice ruolo già citato sopra. Una novela italo-argentina che buona parte della stampa non ha potuto esimersi dal raccontare infilandoci dentro un pizzico di sano sessismo, che non guasta mai. Per quanto sia evidente che tutti in questa storia hanno sbagliato (da una parte hanno tirato troppo la corda, dall’altra non hanno lavato i panni sporchi in casa), il dito è stato infatti puntato soprattutto verso Wanda Nara. Colpevole di voler fare un lavoro da uomo, di essere procace, forse persino di essere bionda. Ma forse è solo l’impressione di LetteraDonna.

«OGNI PAROLA VA PESATA»

«Wanda Nara avrà parlato in famiglia prima di fare certe esternazioni. Ha agito più come moglie che come procuratrice, anche perché non è un’agente sportivo: dal 2017 per poter esercitare la professione bisogna sostenere due esami, il primo al Coni e il secondo presso la propria federazione», spiega Helga Leoni, vice presidente IAFA (Italian Association of Football Agents). A suo modo di vedere, insomma, il sessismo nel trattamento riservato a Wanda Nara non c’entra. Il problema è un altro, come mette in evidenza Katia D’Avanzo, avvocata esperta di diritto sportivo e iscritta nel registro Figc degli agenti: «È la professionalità a cambiare gli equilibri. Se una persona ha competenze, non si concentra solo sui soldi e riesce a mantenere una certa etica giuridica, allora riesce più facilmente a concludere le trattative». Cosa che non si verifica sempre, sottolinea, quando «ex calciatori e mogli che vogliono fare questo lavoro». Ha tutte le carte in regola invece Patrizia Pighini, diventata agente Fifa nel 1994 e ‘allieva’ di Antonio Caliendo, l’uomo che ha praticamente inventato questo mestiere rappresentando Giancarlo Antognoni negli Anni '70: «Un procuratore di esperienza sa che ogni dichiarazione data potrebbe danneggiare l’immagine e la carriera del proprio assistito, quindi deve pesare bene ogni parola che dice in televisione. Nel caso sia moglie o parente il compito è ancora più complicato: il giocatore avrà difficoltà a dissociarsi da dichiarazioni provenienti da un ambiente famigliare». Insomma, Wanda Nara non è esente da colpe, tra sovraesposizione e sovrapposizione di ruoli. Tuttavia, a suo modo di vedere «non sarebbe nata una vicenda così mediatica se a fare le stesse dichiarazioni fosse stato il padre del calciatore, il fratello o comunque un procuratore di sesso maschile».