Ci sono diversi modi in cui un uomo può esercitare potere, prepotenza e controllo su una donna. C'è la violenza fisica, quella più evidente e facile da riconoscere, ma c'è anche un'altra forma di violenza domestica che può inserirsi nei contesti familiari, la violenza economica. Ci sono donne che non possono avere accesso alle risorse finanziarie della famiglia, perché tutto è in mano a lui ed è lui l'unico ad avere accesso al conto. Donne che si ritrovano senza scarpe e senza i soldi per i figli, donne costrette a farsi bastare le scarse risorse che il marito dispensa, pochi euro per i bisogni di una settimana.

UN PROBLEMA SUPERIORE A CIÒ CHE DICONO I NUMERI

La violenza economica è un problema concreto anche se i numeri sembrano ridurlo a fenomeno secondario. Secondo un'indagine Istat del 2014, risulta in calo dello 0,6% rispetto al 2006, ma in cinque anni sono aumentati dallo 0,9 all'1,2% i casi specifici di partner che impediscono alle partner di gestire i propri soldi o quelli della famiglia. Circa il 2% delle intervistate dichiara di averla subita, «ma il dato dato potrebbe essere sottostimato perché dalla nostra esperienza le donne hanno difficoltà a riconoscersi in questa forma di violenza, che è collegata a quella psicologica», racconta a LetteraDonna Simona Lanzoni, vicepresidente di Pangea e coordinatrice del progetto Reama, Rete per l'empowerment e l'auto mutuo aiuto. La violenza economica emerge più difficilmente per diverse ragioni: «La prima è che è difficile riconoscerla lì dove subentrano dinamiche di affetti e sentimenti e anche di stereotipi». Insomma, la donna non vede nel comportamento del marito un abuso, ma un sostanziale diritto perché dopotutto lo stipendio lo guadagna lui, «ma ci sono anche situazioni di lavoratrici la cui paga che viene 'amministrato' dal compagno». Forse anche per dinamiche culturali che hanno sempre visto nella figura maschile quella incaricata all'interno della famiglia di gestire le finanze, stereotipi culturali difficili da abbattere.