La rappresentante di lista è una band che sfugge ogni tentativo di incasellamento. Emersi nel panorama dell’indie italiano con Bu Bu Sad del 2015, sono ritornati a dicembre 2018 con Go Go Diva, un album maturo e viscerale. In senso letterale: il corpo e i sentimenti vengono esposti senza il minimo pudore, e in particolare quelli femminili. Dopo un mini-tour all’estero, sono ora in giro per l'Italia con una serie di date sold-out. Veronica Lucchesi, cantante e fondatrice del gruppo insieme a Dario Mangiaracina, viene da una formazione teatrale e porta la sua presenza scenica sul palco arricchendo la dimensione del live. LetteraDonna l’ha raggiunta per parlare del progetto e del nuovo lavoro.

DOMANDA. Chi è La rappresentante di lista e da chi è composta?

RISPOSTA. Nasciamo come duo. Nel 2011 io (Veronica, ndr) e Dario avevamo scritto una manciata di canzoni presi da un grande entusiasmo, abbiamo iniziato a caricare dei video su YouTube. Le canzoni diventavano voce per qualcun altro: è stata una forte spinta per il nostro lavoro. È nato così il primo disco (Per la) Via di casa, registrato durante l'occupazione del teatro Garibaldi a Palermo. Durante la realizzazione di Bu Bu Sad ci siamo resi conto che il duo ci stava stretto. Così nel tempo siamo diventati tanti, una piccola comunità che si muove. Sia il progetto che le canzoni avevano bisogno di una coralità per essere espresse.

Vi siete definiti un gruppo «femminile plurale», infatti. Eppure vi chiamate al singolare. Perché questo nome?

Nel 2011 ero a Palermo, volevo votare ma ero fuori sede (essendo toscana) e sono stata rappresentante di lista. Questo nome ci sembrava un gioco, ma in realtà è come se avesse preso vita: è diventata la protagonista delle nostre canzone. È una figura al tempo stesso incoraggiante e coraggiosa. Nella scrittura di Go Go Diva interpreta Lady Godiva, a cui ci siamo ispirati. Oggi un punto di vista femminile ci sembra più che mai necessario. Non è detto che lo sarà anche in futuro, ma oggi il suo grido è molto forte.