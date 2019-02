«A fine mese mi ritrovo a fare delle scelte. Devo decidere se dare da mangiare alle bestie o ai miei figli. E le pecore, se non si cibano adeguatamente, muoiono di fame…». Per Mariella, 42 anni, mamma di quattro figli e pastora di Ittiri, che con l’ex marito gestisce un’azienda agricola nella regione sarda della Nurra, la scelta è pressoché obbligata. E la situazione, va da sé, è insostenibile. Per questo, come tanti colleghi, in questi giorni ha versato il latte per terra. Lo ha fatto con immenso dispiacere, immagino, ma senza piangere. Perché, l’ho capito parlando con lei, una pastora non piange. Una pastora si alza presto al mattino, praticamente di notte, per dare da mangiare alle sue pecore. Si rimbocca le maniche, con il freddo che le entra nelle ossa o sotto il sole cocente della Sardegna, senza fare una piega. Lo fa perché ama il suo lavoro e per dare un futuro ai figli. Ma di che futuro stiamo parlando, se ormai spende più di quanto guadagna? Mariella chiede rispetto, solo questo. E ben più dei 70 centesimi proposti da Matteo Salvini per ogni litro di latte: «Abbiamo detto di no. È un'elemosina, che fa guadagne solo gli industriali a cui viene ritirato il prodotto in eccedenza».

DOMANDA. Dopo il primo incontro ne è previsto un altro sabato 16. La protesta intanto continua?

RISPOSTA. Siamo arrabbiati e disperati. Non possiamo fermarci ora. Ormai è una guerra, in cui siamo pronti a tutto. Continueremo a fare presidi, ma abbiamo deciso di non gettare via più il latte: stiamo facendo il formaggio per donarlo alle Caritas.

Rabbia, guerra, disperazione. Termini forti. Di chi è la colpa?

Dei pochi che come al solito si stanno arricchendo sulle spalle di tanti. La politica regionale è poi assente, in una terra dove la pastorizia è tutto. La pecora ha fatto studiare la classe dirigente. Ci ha fatto la casa, ci ha mandati a scuola, ha fatto sì che la terra non venisse inquinata. Eppure siamo l’ultima ruota del carro. Più attenzione al prodotto, con leggi che ci tutelino: non puoi vendere il latte a 60 centesimi quando ti costa più del doppio.

Una situazione del genere non era mai successa prima?

È una cosa che si verifica ciclicamente. Prima accadeva ogni cinque anni, ora ogni due. E diventa insostenibile. Non si capisce perché il prezzo del nostro latte debba dipendere interamente dal pecorino romano, quando viene usato per produrre anche altro, come il pecorino sardo. Non siamo più i pastori di 30 anni fa: siamo preparati, ci informiamo. Per questo non crediamo alle storie che ci raccontano e vogliamo andare a fondo. Ogni tanto una svalutazione del latte può verificarsi, ma non ogni due anni.

In che modo può migliorare la situazione?

Bisogna diversificare e introdurre una legge che stabilisca un limite alla produzione del pecorino romano. Esiste un consorzio di tutela che però di fatto è inutile. Dovrebbe cercare nuovi mercati, ma non lo fa.

Lei sta partecipando alla ‘guerra’ del latte?

Ho preso parte alle riunioni, ai blocchi stradali ho buttato il latte per terra. Nei caseifici dell’isola ci sono vari presidi, a cui ho preso parte insieme a tante mogli di pastori. La donna in questo caso ha un ruolo importantissimo: mentre sono lontani per presidiare i caseifici o i porti dove arrivano le navi con latte estero, loro stanno a casa a gestire l’azienda, alzandosi presto per mungere le bestie.