Negli Stati Uniti hanno invece abolito il costume da bagno.

Una cosa assurda: è come andare a Sanremo e non cantare! Il costume da bagno è la divisa della miss. Anzi, della miss che, conscia delle sue capacità, non ha bisogno di coprirsi. Forse in altri Paesi prendono certe decisioni per fare notizia… Io credo nella forza del mio concorso e non lo voglio smentire. Se una ragazza ha una bella fisicità fa bene a mostrarla, ovviamente in modo decoroso, pulito ed elegante.

Nel 2018 Miss Italia è stato condotto da Diletta Leotta, vittima di commenti sessisti sui social. Ne avete parlato?

Sapevo di questa cosa ma non ne abbiamo parlato. Però mi dispiace molto che debba subire tutto questo. Lei è una ragazza bellissima, a modo, con un grande seguito sui social e che è stata capace di farsi largo in un settore ‘maschile’ come il giornalismo sportivo.

La prossima edizione sarà la numero 80. Sta preparando qualche sorpresa?

Vogliamo ovviamente celebrare la ricorrenza raccontando com’è nato, ovvero come concorso fotografico (si chiamava 5000 lire per un sorriso, ndr). Miss Italia ha acquisito questa denominazione nel 1946: l’anno della nascita della Repubblica e del voto alle donne. Non credo sia un caso.

Senta, ma lei ce l’ha una miss preferita?

Come diceva mio padre, la miss del mio cuore è sempre la prossima. Ricordo con piacere però quella del 2003, l’anno in cui ho assunto il ruolo di patron: Francesca Chillemi. Una giovane semplice, simpatica, mediterranea, sorridente e peperina, in grado di rappresentare la favola della ragazza della porta accanto diventa una beniamina del pubblico italiano.