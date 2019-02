Prima ha accennato alla qualità dei nostri prodotti. Quali sono le serie tivù italiane che le sono piaciute di più ultimamente?

Il Cacciatore, che secondo me è una serie girata davvero molto bene. Poi anche Rocco Schiavone e L’Amica Geniale.

Al cinema va spesso?

Molto poco, avendo un bambino piccolo. In compenso vedo tutti i cartoni animati, ormai li so a memoria… Preferisco stare con mio figlio, guardare quello che gli piace alla tivù o raccontargli le favole.

C’è un ruolo che vorrebbe interpretare?

In realtà ho appena finito di interpretare a teatro un ruolo che sono andata a prendermi con le unghie a Londra, perché lo volevo fortemente: quello della protagonista di After Miss Julie di Patrick Marber, sceneggiatore di Closer e Diario di uno scandalo. SI tratta di una rilettura de La signorina Julie, tragedia di August Strindberg. Ho contattato l’autore inglese, fatto tradurre la sceneggiatura dal drammaturgo in italiano, trovato il produttore Franco Parenti e poi l’abbiamo messo in scena. Abbiamo finito un mese fa, di nuovo io e Lino Guanciale come protagonisti. È un ruolo che credo entrerà nella top 3 della mia carriera.

LetteraDonna affronta spesso il tema della violenza sulle donne. Cinema e tivù italiana potrebbero parlarne meglio e di più?

Forse, ma in generale è un problema di educazione. Sono i genitori a dover insegnare ai figli a tollerare fallimenti e a gestire la rabbia, a capire il confine tra loro e le altre persone. Guardando i dati, è ovvio che si tratti di un’emergenza. Il tema ovviamente mi sta a cuore e riaffermare la dignità della donna è fondamentale: personalmente, insieme a delle colleghe sono madrina di WeWorld Onlus, che ha fatto appunto campagne di sensibilizzazione come #potreiessereio e #unrossoallaviolenza.

Le posso chiedere perché non figura tra le firmatarie di Dissenso Comune, lettera-manifesto firmata da 124 attrici e lavoratrici dello spettacolo contro le molestie sul lavoro?

Semplicemente perché non ero a conoscenza di questa iniziativa. In quel periodo sarò stata sicuramente fuori dall’Italia per lavoro. Solo per questo.

Lei è già stata a Sanremo, nel 2009. Ci tornerebbe, magari come conduttrice, come hanno fatto in passato Antonella Clerici e Simona Ventura?

Ho cocondotto una delle cinque serate insieme a Paolo Bonolis, in un’edizione in cui ogni giorno era affiancato da una donna diversa. E mi è bastato (ride, ndr)! Io faccio l’attrice e il conduttore è un altro mestiere, tra l’altro anch’esso molto difficile. Mai dire mai, però la mia carriera adesso sta andando proprio verso altri lidi.