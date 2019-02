Tra i vari rapporti messi in campo, oltre a quello con la sorella Loredana, assistiamo alla forte amicizia con Alba. In un ambiente che non fa sconti può esserci solidarietà femminile?

Per il rapporto con Alba mi sono ispirata a una sua cara amica che le è stata vicina tutta la vita. Penso che la solidarietà femminile possa esserci e non è un caso che la giornalista da me ideata per intervistarla sia una donna: mi sembrava molto più interessante esplorare un rapporto tra due figure dello stesso sesso che non si conoscono e che inizialmente non si piacciono.

Nei progetti realizzati con Cotroneo avete trattato dei temi spesso delicati e connessi ai ragazzi. Come siete riusciti a trovare la chiave giusta?

Siamo partiti dalle nostre esperienze, dai nostri gusti e ci siamo incontrati su un terreno comune. Questo ha creato un'alleanza tra noi. I personaggi e le storie ci hanno rispecchiato, cercando sempre di fare un lavoro onesto e di essere il più possibile dentro la realtà. Per quanto concerne i ragazzi ci teniamo affinché non siano messi in scena degli stereotipi anche perché, andando in giro per casting o proiettando i lavori, non abbiamo trovato dei giovani passivi, ma brillanti e pieni di energia.

Avete parlato anche di amore omosessuale in prima serata sulla Rai ed è stata una conquista...

Era un tema che ci stava molto a cuore. Abbiamo cominciato a parlarne in tempi non sospetti con Tutti pazzi per amore. Con la commedia riesci ad affrontare argomenti che magari col dramma sarebbe stato molto più complesso veicolare. Ci sembra dovuto, stimolante, ma anche normale il fatto che se si parla di famiglia e amore si tratti anche di questo aspetto della realtà. Il personaggio omosessuale, ad esempio, lo abbiamo declinato in un'altra ottica ne La Compagnia del Cigno. Ci piaceva l'idea di esplorare il legame tra lo zio e il nipote col primo che gli fa quasi da padre.

Esiste un argomento o un tabù con cui il pubblico dovrebbe fare i conti e che lei vorrebbe sviluppare?

Mi sembra che in un prodotto di fiction non sia stato ancora toccato il discorso sulla transizione e delle identità di genere. Secondo me i tempi sono maturi per affrontare un tema simile e non è solo necessario, ma dovuto tenendo conto di tutta quella parte di popolazione che vive questo tipo di esperienza. Andrebbero sfatati pure una serie di preconcetti, provando a raccontare cosa significa per queste persone vivere una situazione che non è la loro e che cercano di mutare.

Si dice spesso che nel nostro cinema manchino storie che facciano vedere la donna a 360°. Qual è la sua percezione?

In parte è vero, però credo che qualcosa stia cambiando. Certo è un dato di fatto che ci siano ancora poche donne che scrivono o dirigono perché è un mondo ancora molto maschile e con ciò non voglio dire che gli uomini non possano parlare delle donne o non lo sappiano fare. Mi auguro che i movimenti nati - da Dissenso Comune a Women in Film - servano a smuovere la situazione e a far venire voglia alle donne di scendere un po' più in campo mettendosi maggiormente alla prova.

Come mai ha deciso di aderire a Dissenso Comune?

Mi sembrava un momento importante per ffar sentire la propria voce per cui quando mi è arrivata quella lettera, condividendo ciò che veniva detto, ho deciso di firmarla. Da allora qualcosa è cambiato rispetto alla presa di coscienza di noi donne.

Quale potrebbe essere il suo apporto?

Di carattere non sono un'attivista né mi espongo particolarmente; ci sono donne che lo sanno fare molto meglio di me e posso solo appoggiarle. Le attrici, con la notorietà, hanno questo potere di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. Nel mio piccolo posso dare un contributo attraverso la professione, provando a scrivere personaggi femminili non stereotipati, non schiacciati dai ruoli, ma più attivi e coscienti.

A cosa sta lavorando adesso?

Stiamo scrivendo con Valia Santella la prima serie diretta da Pappi Corsicato prevista su Rai1, dove c'è una figura femminile molto forte, non canonica. Visto il gradimento, probabilmente parleremo della seconda stagione de La Compagnia del Cigno - potrebbero commissionarcela e noi ne saremmo contentissimi.