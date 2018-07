Omicidio?

Sì. Quando sono intervenuti i carabinieri guidati dal maresciallo della caserma di Mugnano, Tiziana era stesa a terra perché mia cognata e mio fratello, oltre a chiamare subito il 118, avevano cercato di salvarla sciogliendo il foulard che aveva attorno al collo. Quindi lo scenario già non era quello di un suicidio. Perchè hanno dato per scontato che si trattasse di questo? Perchè non chiedere di far intervenire il pm sul posto? Hanno archiviato argomentando che era depressa e quindi si sarebbe tolta la vita «in piena coscienza e per sua volontà»: motivazione assurda, perché una persona depressa non è in piena coscienza. Poco prima della tragedia ha ricevuto delle telefonate da Di Palo. Lui l'ha istigata, ne sono convinta (l'accusa di istigazione al suicidio però è stata archivata dal gip, ndr), perchè non accettava che Tiziana si fosse allontanata da lui. Non è stato fatto neanche un esame autoptico nè un esame tossicologico. Lo trovo assurdo.

Che ragazza era Tiziana?

Era meravigliosa sotto tutti gli aspetti e non lo dico perché sono sua madre. Era dolce, buona, bisognosa di quell'affetto paterno che ha condizionato un po’ tutta la sua vita. Soffriva per la mancanza di amiche vere, sincere. Era molto sensibile, con i suoi pro e contro: sapeva mettersi nei panni degli altri e capire il punto di vista altrui, riusciva a gestire i dissapori ma viveva le sue emozioni in modo amplificato. Amava vestirsi bene, con un debole per borse e scarpe, le piaceva viaggiare e leggere, adorava il mare, il sole e praticare sport acquatici. Non sopportava l'arroganza, la maleducazione e i luoghi comuni.

Un ricordo particolarmente caro che ha di lei?

La nostra ultima vacanza in Sardegna a Porto Cervo, da dove mancavamo da un po’ di tempo: lei mi diceva che quella era stata la nostra "luna di miele", dopo tanti dissapori. Ricordo che era così contenta, rilassata, felice di quella ritrovata sintonia che c'era sempre stata fra noi due e che si era interrotta a causa di Di Palo. Ecco perché dico che se mia figlia se avesse voluto suicidarsi l'avrebbe fatto molto prima!

Come venne a sapere dei video?

Io ero all'oscuro di tutto perché non andavo sui social più di tanto. Un giorno Di Palo venne a casa con Tiziana: non ci vedevamo da tempo perché avevamo avuto delle discussioni sul fatto che avesse fatto terra bruciata intorno a lei. Mi disse che il video era un fotomontaggio.