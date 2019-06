I TIMORI PER IL DDL PILLON E QUELLA MANCANZA DI DONNE SCIENZIATE

Tra gli altri fattori che rallentano il processo di parità tra uomini e donne ci sono anche lo scarso impegno politico femminile, con poche donne che ancora ricoprono ruoli di prestigio e responsabilità nei governi e in particolare in Italia: una ricerca di Openpolis lo scorso dicembre indicava come solo il 20% dell’esecutivo sia “rosa”. Non va molto meglio nelle amministrazioni regionali (17%) e comunali (30%). A livello di politiche familiari, poi, spaventano alcune riforme finite al centro delle polemiche, come il ddl Pillon sulla bigenitorialità, che penalizzerebbe le madri nei casi in cui viene diagnosticata la controversa sindrome da alienazione genitoriale, che si verifica quando un genitore scredita l'ex coniuge nei casi di affido di figli in seguito a separazione. Si ritiene, infatti, che le donne - statisticamente più vittime di violenze domestiche - possano essere accusate di “alienare” i figli nei confronti dell’ex marito o compagno violento. Infine, la ancora troppo scarsa presenza di donne nelle discipline Stem (acronomimo che sta per science, technology, engeneering and mathematics, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), ossia uno dei settori indicato come critico per l’Italia nel Global gender Index del World Economic Forum non permetta loro di occupare posti di rilievo nel settore in maggiore espansione economica e professionale.