La gender equality sul lavoro non è un'utopia irrealizzabile. A confermarlo sono quattro imprese operanti sul suolo nazionale - Cameo, Grenke Locazione, Alès Groupe e Biogen – che hanno ottenuto la prima Certificazione della parità di genere da parte del Winning Women Institute, società impegnata nella diffusione del principio dell'uguaglianza di genere nelle professioni.

IN ITALIA AUMENTANO LE DONNE MANAGER

Secondo il report internazionale di Grant Thornton pubblicato nel 2018, tre aziende su quattro nel mondo hanno almeno una donna nel senior management team, mentre nel 2017 erano due su tre. Di contro, la presenza femminile in posizioni manageriali, scesa dal 25% al 24%. In questo contesto l'Italia mostra una crescita dal 27 al 34%, confermandosi tra i primi 10 Paesi al mondo, ma se si parla di amministratori delegati, solo l'11% da noi sono donne, mentre a livello globale un'impresa su tre non ha figure femminili in posizioni di leadership. Ecco perché quel bollino rosa, attribuito attraverso l'innovativo processo di certificazione Dynamic model gender rating studiato da Winning Women Institute con un Comitato scientifico composto da esperti del settore e professori universitari, ha un valore fondamentale.

BIOGEN OLTRE LE QUOTE ROSA

Biogen è una compagnia di biotecnologia con sede a Cambridge, in Massachussets, presente in Italia dal 2011, ed è già stata inserita tra i 20 migliori ambienti di lavoro per una donna. «Sono donne il 61% dei nostri dipendenti», spiega a LetteraDonna la HR country leader Cecilia Masserini. «Il 67% dei dirigenti e il 70% del nostro management committee». Risultati che sono il frutto di un importante investimento formativo. La forte presenza femminile nella società e la parità salariale sono stati tra i motivi principali del conseguimento del bollino rosa, ma non solo. «Hanno analizzato anche servizi aggiuntivi o elementi di flessibilità che l'azienda offre. I nostri dipendenti possono entrare in azienda e uscire nell'arco di 1 ora e mezza prima o dopo i normali orari. Abbiamo programmi di smart working, permessi speciali per il rientro dalla maternità e le malattie del bambino, regole interne che ci siamo dati per organizzare riunioni o invio di email che non creino intrusioni nella vita privata degli impiegati. Per esempio non lo facciamo mai durante i weekend, e mai prima delle 7:30 e dopo le 19:30». Il ruolo dello Stato, gli incentivi, gli sconti fiscali, la regolamentazione, restano comunque fondamentali nella diffusione di una cultura di gender equality sul lavoro. Secondo Masserini «le compagnie che hanno voglia di investire in questa direzione lo possono fare, ma si potrebbe fare di più. Magari con un maggior supporto statale, la media delle società che investe sulla diversity si alzerebbe sicuramente».