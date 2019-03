È morta, all’età di 90 anni, la regista Agnès Varda, pioniera della Nouvelle Vague, la corrente cinematografica francese nata alla fine degli Anni ’50 che raccontava il disagio delle giovani generazioni con un approccio estremamente realistico. Nata in Belgio il 30 maggio del 1928, si trasferì poi con la famiglia a Parigi dove iniziò ad approcciarsi alla fotografia. In una intervista a Madame Figaro dichiarò di essere «nata femminista». In tutta la sua vita, infatti, si impegnò nella lotta per la parità di genere nel mondo del cinema, rivendicando l’importanza delle donne nell’industria del settore. Ottenne diversi riconoscimenti tra cui un Oscar e una Palma d'Oro di Cannes onoraria alla carriera. Fu la prima, e nel secondo caso l’unica, a ricever questi premi nella sua categoria. Nel 1976 realizzò un film, L’une chante, l’autre pas (One Sings, The Other Doesn't), incentrato sulla battaglia femminile per la legalizzazione della contraccezione e dell’aborto. Una conferma degli ideali da lei stessa sostenuti e promossi. Un restuaro della pellicola venne presentato nel 2018 e, in occasione del Festival di Cannes, la stessa autrice scrisse una lettera ad uno dei giornalisti del team dell’evento, parlando delle fonti di ispirazione e del significato della storia raccontata. Vi riproponiamo il testo tradotto.