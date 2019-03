A soli 19 anni è già il volto della tecnologia emergente in Etiopia: Betelhem Dessie, la più giovane esperta del settore nel Paese, ha brevettato negli ultimi anni diversi software e ha tenuto workshop in varie zone per insegnare ai suoi coetanei come programmare. Una storia non distante da quella di Mariéme Jamme, la senegalese fondatrice di iamtheCODE, che lavora per preparare i giovani a guidare la rivoluzione digitale dello Stato. La 19enne ha anche collaborato con il governo, sviluppando un’applicazione per mappare i fiumi usati per l’irrigazione. Il suo interesse verso l’innovazione è nato quando a soli nove anni aveva chiesto al padre, venditore di prodotti elettronici nella città di Herar, dei soldi per poter festeggiare il suo compleanno ma, di fronte ad una risposta negativa, si rimboccò le maniche e si inventò una soluzione. Iniziò con piccoli compiti, come occuparsi di video editing e di inviare musica ai cellulari dei clienti, e riuscì a guadagnare circa 90 dollari. Il suo lavoro, da quel momento, non si è mai fermato.