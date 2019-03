A scuola di imprenditoria femminile

Womanboss Academy forma startupper donne non per forza alla prima esperienza lavorativa. A tu per tu con la fondatrice Alessia D'Epiro che in passato si è occupata anche del lancio in Italia di Peppa Pig.

Per oltre 10 anni Alessia D'Epiro si è occupata del marketing nell'intrattenimento per bambini, contribuendo anche al successo di Peppa Pig in Italia. Ora forma e aiuta le imprenditrici e le loro start-up, proponendo un'idea di donna 4.0 e una leadership inclusiva. L'intervista.