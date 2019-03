A scuola di imprenditoria femminile

Alessia De Piro aveva un lavoro affascinante e soddisfacente, una carriera avviata nel marketing dell'intrattenimento per bambini, ma aveva anche ideali e valori che per lei contavano di più, così ha deciso di smetterla di promuovere cartoni animati e dedicarsi alla formazione e all'empowerment delle donne che decidono di fare impresa con le loro start-up. Così è passata al ruolo di business designer e ha fondato la Womanboss Academy, la prima scuola di formazione imprenditoriale per start up al femminile, pubblicando anche due libri: l'ebook Come capire se la tua idea funziona e ne vale un'impresa e Donne che creano impresa. Il mondo «beauty»: scopri come realizzare la tua start-up attraverso la storia di chi ce l'ha fatta.

IN TOUR PER IL MONDO CON PEPPA PIG

Formatasi con studi di pedagogia e sociologia, Alessia D'Epiro ha sempre visto il marketing come un strumento e non finalità. Per 14 anni ha lavorato con la sua agenzia di comunicazione, affrontando grandi progetti a livello internazionale, lanciando cartoni animati come Pingu, Bob l'Aggiustatutto e Peppa Pig. Ma è stato proprio da qui che ha maturato la sua scelta di cambiare strada: «Mentre terminava questa esperienza maturava in me una coscienza sociale, culturale e politica», ha raccontato a LetteraDonna. «Nei primi anni ero convinta che attraverso il lancio di progetti per bambini si potesse andare a costruire qualcosa che fosse mama-friendly e con valori interessanti». Ci ha provato «avvicinando una non profit come Croce Rossa Italiana e organizzando un tour di 90 tappe per Peppa Pig negli ospedali pediatrici per malati oncologici», ma non le bastava. «Il mio obiettivo era un altro, mi ero resa conto nel mio piccolo quanto era potente la comunicazione. Avevo la possibilità di gestire grossi budget, ma sotto c'era la costruzione e la promozione di un mondo legato sempre più al consumismo, allo sfruttamento di Paesi in cui i diritti sociali non sono rispettati, all'alimentazione del gender gap». Quando ha smesso è stata contatta da aziende ancora più grandi, ma ha detto di no: «Mi sono presa un anno sabbatico, ho studiato, letto e riflettuto, addirittura pensato di fare la contadina perché non volevo più usare nessuno strumento di comunicazione, ma poi ho pensato che anche in ciò che avevo fatto non c'era solo del brutto, ma un bagaglio di esperienze che ricollocato in una vision chiara poteva essere utile a qualcun altro».