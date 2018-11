DOMANDA: Nel 2017 sei stata la guest star di una puntata di Masterchef Italia, escludendo quella parentesi sei al tuo debutto televisivo?

RISPOSTA: A parte qualche piccolissima partecipazione come ospite qua e là sì.

Com’è andata?

È stata un’esperienza entusiasmante e che mi ha divertito molto, anche grazie alla presenza dei colleghi Andrea Berton e Philippe Léveillé. Non avrei mai pensato di sentirmi tanto a mio agio davanti alle telecamere, invece mi sono trovata in un percorso avvincente che ho sentito mio fin da subito perché l’ho vissuto come un lavoro. Nel corso delle sei puntate che abbiamo girato ero lì per quello e credo di averlo fatto al meglio delle mie capacità.

Dopo questa esperienza ti piacerebbe misurarti ancora con il piccolo schermo o la tua vita è ai fornelli?

Vivo per cucinare e su questo non ho alcun dubbio, però mi è piaciuta davvero tanto come parentesi quindi non escludo di ripeterla, anche perché sono abituata a non dire mai no a priori.

Quando è sbocciata la tua passione per la cucina?

Non esiste un momento preciso, o forse non lo ricordo perché ero troppo piccola. Credo di essere nata con questo grande amore e di aver sempre saputo che avrei fatto questo mestiere.

E la scelta di dedicarti soprattutto alla pasticceria?

Devo dire la verità, spesso viene dato un risalto eccessivo a questo aspetto, che però non descrive esattamente ciò che sono. Io amo la cucina in genere e vivo per tutto ciò che le gira attorno, in più ho una piccola propensione per la pasticceria perché richiede una capacità tecnica elevata e per innalzarla a livelli di eccellenza sono necessari diversi studi in laboratorio e prove minuziose. Se dovessi descrivermi però non mi definirei solo una pasticciera, ma una chef a tutto tondo.