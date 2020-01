Anche le imperfezioni fisiche sono questioni soggettive

Anche le imperfezioni sono questioni soggettive

Non sempre quello che viviamo come un difetto lo è anche per gli altri. E può accadere persino il contrario, come è successo alla nostra Stefania Maroni, che mentre si sottoponeva a una visita per rifarsi il seno si sentì dire dal medico: «È qui per il naso, vero?».