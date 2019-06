Celebrata per la prima volta il 5 giugno 1974 con lo slogan Only One Eart (una sola terra), la Giornata mondiale dell’Ambiente ci ricorda quanto sia importante adottare stili di vita e scelte di consumo ecologicamente corretti, ovvero nel pieno rispetto della natura che ci circonda. E il settore cosmetico ha dimostrato particolare attenzione a questo tema. A partire dalle formulazioni, sempre più green.

OCCHIO ALL’ETICHETTA

Principi attivi di origine vegetale provenienti da piante coltivate in modo biologico (non intensivo e senza l’uso di pesticidi o fertilizzanti chimici), eccipienti in quantità non superiore al 20%, nessuna sperimentazione su animali. Solo se la formula ha queste caratteristiche può definirsi organica. Per avere la certezza di acquistare un cosmetico di questo tipo, quindi, dovete controllare attentamente sia l’inci, ovvero la lista degli ingredienti, per legge elencati in ordine decrescente sull’etichetta, sia che la confezione riporti la dicitura cruelty free o similari. Una sicurezza in più è data dai marchi di certificazione rilasciati da organismi privati, ma riconosciuti a livello nazionale, in grado di effettuare scrupolosi controlli qualitativi che garantiscono l’organicità del prodotto.

PACKAGING A BASSO IMPATTO

Le confezioni che racchiudono i cosmetici con formule green non possono che essere ecosostenibili. Per ridurre al minimo l’impatto ambientale, la plastica tradizionale spesso è sostituita dal vetro (privilegiato per contenere i liquidi) o da materiali vegetali biodegradabili oppure ottenuti dal riciclaggio delle bottiglie di acqua minerale. Il cartone delle scatole, invece, può provenire da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità o dalla raccolta differenziata. A volte, persino gli inchiostri per le scritte sulle confezioni sono di origine vegetale, come quelli utilizzati per la nuova Sephora Collection.