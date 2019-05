Sicuramente basta una telefonata di auguri o un gesto affettuoso per far felice una mamma nel giorno della sua festa, che nel 2019 cade il 12 maggio. Ma se volete dimostrarle il vostro amore in modo tangibile, invece di presentarvi con il solito mazzo di fiori (comunque sempre apprezzato), pensate a un regalo in sintonia con le sue abitudini, con il suo modo di essere. E il variegato mondo della bellezza offre un’ampia possibilità di scelta. Per facilitarvi il compito ecco qualche beauty gift adatto a tre diversi tipi di ‘mamma’.

DINAMICA, SEMPRE IN FORMA

Ama stare all’aria aperta, cammina sempre di buon passo, frequenta con una certa regolarità la palestra. Una mamma così, sempre in movimento e piena di energia, apprezzerà certamente un’acqua profumata, ispirata all’aromaterapia, dagli effetti rigeneranti e rinfrescanti. Ideale dopo l’attività fisica o una giornata movimentata, soprattutto durante la stagione calda. Se avete dei dubbi sulla fragranza da scegliere, abbandonate questa idea e optate per un buono da spendere in un negozio di articoli sportivi, per l’acquisto di un paio di scarpe da jogging, una tuta o un contapassi.

GIOVANILE, ATTENTA ALLA PELLE

Si sente giovane, nello spirito e nel corpo, cura la pelle in modo scrupoloso, ma non maniacale. La sua beauty routine quotidiana prevede un’accurata pulizia e l’applicazione di una crema antietà. Il regalo giusto per questo tipo di mamma potrebbe essere un siero concentrato o una maschera effetto lifting, che completano perfettamente il soin. In alternativa, gradirà sicuramente una beauty card per un trattamento antiage in un centro estetico superattrezzato, come i Becos Club, i Centri DiBi o i Ten Institute, che abbinano manualità e tecnologie all’avanguardia.

ELEGANTE, CURATA NEI PARTICOLARI

È sempre inappuntabile, anche quando esce per una commissione veloce. Nella sua borsetta non manca mai il rossetto e conclude sempre la toilette del mattino con qualche goccia di profumo. L’idea regalo vincente per questa mamma la linea bagno coordinata alla sua fragranza preferita. Vi sembra banale? Allora puntate su un’eau de toilette dal bouquet decisamente estivo, meglio ancora se è un’originale creazione riservata alle profumerie artistiche. Oppure offritele manicure e pedicure in un nail bar deluxe.