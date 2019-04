SPAZZOLE AD AZIONE DETERGENTE

Non si limitano ad asportare ogni traccia di impurità dalla pelle ma, grazie a delicate oscillazioni e micro-vibrazioni, le spazzole per la pulizia del viso stimolano la circolazione periferica (con il conseguente aumento dell’apporto di ossigeno all’epidermide) e rimuovono dolcemente le cellule morte (in modo che possano affiorare quelle nuove, più piccole e compatte). Due azioni combinate che permettono ai principi attivi contenuti in creme e sieri applicati successivamente di penetrare alla massima profondità consentita a un cosmetico. Le spazzole vanno usate umide insieme al detergente abituale, passandole sul viso struccato, sempre con movimenti rotatori e per non più di un minuto.

TECNOLOGIE INTEGRATE ANTIAGE

Sicuri e di facile impiego, se usati regolarmente (in genere tre volte alla settimana) i beauty tool antiage danno risultati molto soddisfacenti e visibili nell’arco di un mese. Il più innovativo abbina tre diverse teconologie: radiofrequenza (induce la contrazione delle fibre di collagene, con un effetto ricompattante), elettrostimolazione (migliora il tono dei muscoli, oltre a riattivare l’attività cellulare) e fotostimolazione (favorisce i processi riparativi dell’epidermide). Anche il massaggio profondo svolge un’azione antietà. Se effettuato da mani esperte, infatti, aumenta la sintesi di collagene ed elastina, responsabili dell’elasticità e del tono cutanei. Ma non è facile impararlo ed è impossibile eseguirlo da soli. In compenso, esistono strumenti capaci di replicare il massaggio manuale, spesso con risultati ancora migliori.

PIASTRE INTELLIGENTI PER I CAPELLI

Usate da un’italiana su cinque, le piastre modellanti non hanno una buona fama: alla lunga rovinano la capigliatura, rendondola opaca e indebolendone la struttura. Ma le ultime lanciate hanno una marcia in più che le riabilita. Oggi, per esempio, è possibile sfruttare il calore prodotto dai raggi infrarossi, che scalda il capello all’interno senza intaccarne la cuticola. Oppure inserire nella piastra speciali sensori capaci di regolare la temperatura automaticamente in base al tipo di capello.