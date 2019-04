Secondo un’antica tradizione cristiana, rievocata ogni anno la domenica prima di Pasqua, un ramoscello d’ulivo è simbolo di pace. Ma questa pianta millenaria è anche una straordinaria dispensatrice di bellezza e benessere. Le eccellenti proprietà ‘terapeutiche’ dell’olio che si estrae dai suoi frutti sono universalmente riconosciute (soprattutto antiossidanti e antinfiammatorie), meno note, invece, sono le virtù cosmetiche, che lo rendono un ingrediente prezioso per efficaci ricette health & beauty fai-da-te.

MASCHERA NUTRIENTE

Miscelate olio extra-vergine, miele e yogurt in parti uguali. Stendete il composto su viso e collo perfettamente puliti, massaggiandolo delicatamente, lasciatelo agire per 10 minuti, poi sciacquate con abbondante acqua tiepida. È un efficace trattamento per le epidermidi aride, mature o precocemente segnate. Ripetetelo due volte alla settimana per un mese. Risultato: pelle più turgida, colorito più luminoso e rughe meno evidenti.

IMPACCO RIVITALIZZANTE

Preparate la classica maionese, con olio extra-vergine e uno o due tuorli d’uovo. E applicatela su tutta la lunghezza della chioma asciutta. Lasciatela in posa per mezz’ora, poi sciacquate e procedete allo shampoo. Effettuato due volte al mese, questo semplice impacco restituisce forza e vitalità ai capelli deboli, facili a spezzarsi. In più rende la capigliatura più voluminosa e lucente.

GOMMAGE PER IL CORPO

Un mix di olio extra-vergine e sale marino costituisce un’efficace gommage per il corpo, utile per rimuovere le cellule morte e accelerare il ricambio cellulare. Inoltre, gli oligoelementi di cui il secondo è ricco, svolgono un’azione preventiva nei confronti della cellulite e migliorano il tono cutaneo.

UTILI ANCHE LE FOGLIE

L’oleouropeina è una sostanza estratta dalle foglie d’olivo che genera molecole importantissime per la nostra salute. Oltre a svolge un’azione antiossidante e depurativa di fegato e reni, rendono le arterie più elastiche, abbassandone la pressione e migliorando la circolazione sanguigna. Infine, regolano i livelli del colesterolo: riducono quello ‘cattivo’ e alzano quello ‘buono’. Per sfruttare al meglio le proprietà delle foglie di olivo, conviene assumerle sotto forma di integratore alimentare.