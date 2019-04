​«Odi et amo». Il celeberrimo carme di Catullo riesce a spiegare bene il rapporto complesso che le donne hanno con la cellulite. «La mia battaglia contro la malefica è iniziata a 14 anni per poi trasformarsi nel tempo in una vera passione. A forza di averla sempre con me, mi ci sono realmente affezionata. Lei è un’amica fedele, costante e ostinata, e non ti abbandona mai! Come si fa a non amarla? », spiega Martina Semenzato che, tra l’altro, ha contribuito alla nascita dell’iniziativa I Love Me. «Ha come simbolo lo stesso cuore rovesciato, scelto per sembrare un lato b, che c'è sul libro e vuole dar vita a una serie di progetti i cui proventi andranno a favore di start up al femminile. Tutto nasce dall'idea di creare un sostegno concreto rivolto alle donne di qualsiasi età per realizzare i propri piccoli sogni. Piccoli gesti di solidarietà che possono cambiare la vita di alcune». Impegno, condivisione, accettazione, questi gli ingredienti del successo che passa anche (per le più impavide) nel mostrare accumuli di adipe localizzato sui post via social con l'hashtag #ilovecellulite. Perché la bellezza, quella vera, è fatta anche di buchetti, senza bisogno di ritocchi.