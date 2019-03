In perfetta sintonia con la stagione, le nuove collezioni trucco rubano i colori alla natura che si risveglia e catturano la luce delle più belle giornate di primavera. Sulle labbra domina il rosa, gli occhi sono messi in risalto da delicate tinte pastello e la carnagione è illuminata da riflessi che la rendono radiosa. Queste sono le linee guida dettate dai make up artist delle grandi maison della cosmetica, che vale la pena esaminare nel dettaglio. Nella gallery, invece, trovate le loro collezioni trucco e i relativi look.

SULLE LABBRA DOMINA IL ROSA

Dal naturalissimo nude al raffinato rosa beige, dal malizioso fior di pesco all’attualissimo living coral, il rosa è il colore preferito dai make up artist per ‘vestire’ le labbra nella primavera 2019. Riguardo al finish, pur essendoci la massima libertà di scelta, nelle collezioni sono privilegiati i rossetti dall’effetto satin, a volte ravvivato con un tocco di delicata lucentezza.

OCCHI ENFATIZZATI DA TONI PASTELLO

Il rosa è in pole position anche sulle palpebre, segue il verde, nella fresca tonalità dell’erba o nella raffinata nuance salvia. Al terzo posto si attesta l’azzurro, cielo e turchese, entrambi riservati agli occhi scuri. Nella ricca tavolozza di ombretti non manca il marrone caldo, da mixare alla tinta pastello scelta direttamente sulle palpebre quando si desidera un trucco sempre d’impatto, ma più elegante.

CARNAGONE TUTTA LUCE

Prodotto star di molte collezioni trucco è l'illuminante che, grazie a speciali pigmenti soft focus e a microsfere riflettenti, dissimula le piccole imperfezioni cutanee, regala alla carnagione una straordinaria luminosità e rende più uniforme il colorito. In stick, in polvere o fluido, si può stendere su tutto il viso (soprattutto alla sera) o solo in punti strategici, come gli zigomi o la parte più esterna delle palpebre.

UNGHIE E BOCCA N ARMONIA

Smalto e rossetto della stessa tinta: un classico che torna di gran moda, ma che non è d’obbligo. Nulla vieta, infatti, che abbiano colori diversi, a patto che si armonizzino tra loro. Il lilla, il viola e il crema, per esempio, sono di tendenza e s’intonano perfettamente con il rosa, che questa primavera sarà… sulla bocca di tutte.