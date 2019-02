Non tutte lo festeggiano, ma Carnevale è senza dubbio una buona occasione per divertirsi almeno per una serata, da trascorrere con gli amici, in casa o in discoteca. Naturalmente mascherarsi non è d’obbligo, tranne nel caso di un party a tema ma, se vi sentite abbastanza spiritose, potreste esibire un trucco un po’ (o molto) sopra le righe. E se siete a corto d’idee, ve ne proponiamo alcune da realizzare alla lettera o cui ispirarsi (nella gallery trovate invece i cosmetici ad hoc).

GIOCATE CON I COLORI

Sfoggiare una testa in technicolor è facile e di grande effetto. Non dovete fare altro che isolare qualche ciocca su cui spruzzerete uno spray colorante specifico per capelli di almeno due colori diversi. Una valida alternativa è una parrucca arcobaleno (negli shop online ne trovate di ogni lunghezza e styling a prezzi davvero stracciati). Meno d’impatto ma sempre ad alta visibilità sono le unghie laccate con smalti di tinte differenti. Per un risultato impeccabile conviene rivolgersi a una nail spa, ma potete anche fare da sole, utilizzando smalti formato mini, per contenere al massimo la spesa.

PRENDETE SPUNTO DALLE SFILATE

Nell’ultima fashion week di Parigi alcune modelle hanno sfilato con make up decisamente carnevaleschi, da cui prendere spunto. Come le indossatrici di Valentino, che esibivano un trucco occhi ‘a mascherina’, creato applicando un glitter colorato sopra un’apposita base ‘collante’; mentre quelle dello stilista indiano Manish Arora hanno calcato la passerella con il viso parzialmente coperto da strisce variopinte, a mo’ di tavolozza, in contrasto con le labbra truccate ad arte e nel modo più classico: perfettamente delineate a matita e colorate con un lipstick nell’intramontabile rosso fuoco. Due trucchi originali, che di certo non vi faranno passare inosservate.

OSATE UN TRUCCO ANIMALIER

Divertente e spiritosi, i make up ispirati agli animali sono di difficile realizzazione, ma se riserviti solo agli occhi diventano alla portata di tutte. Per ottenere l’effetto zebra, per esempio, basta applicare su tutta la palpebra un ombretto color avorio, quindi, con la matita o il kajal neri, tracciate tante brevi linee marcate e irregolari; per occhi ‘a coccinella’, invece, procedete così: stendete sulla palpebra un ombretto rosso, poi, con la matita o il kajal neri, disegnate su questa base qualche piccolo pois (l’ultimo, all’angolo esterno dell’occhio, sarà la testina, con tanto di antenne), infine disegnate le zampine lungo il bordo delle ciglia inferiori. Con entrambi i make up sarete ammiratissime.