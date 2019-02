Pori dilatati, zone lucide, qualche punto nero: sono gli inestetismi che indicano un’esagerata secrezione sebacea. In genere, il problema dipende dall’eccessiva sensibilità delle ghiandole sebacee agli stimoli di particolari ormoni, che lo stress rischia di accentuare. Intervenire all’origine di questo squilibrio è impossibile, se non in caso di acne vera e propria. Ma anche la pelle grassa, se trattata in modo adeguato, può apparire fresca, luminosa. E i rimedi fai-da-te assicurano eccellenti risultati, paragonabili a quelli che si ottengono con cosmetici mirati.

ACETO BIANCO PER I PORI DILATATI

Un inestetismo tipico delle pelli grasse sono i pori dilatati, che compaiono soprattutto ai lati del naso. Spesso si riempiono di sebo, trasformandosi in punti neri. Per ricompattare la pelle e rendere i pori meno visibili, possono giovare delicatissime frizioni locali quotidiane con aceto bianco o, se la pelle è delicata, di mele, che svolgono un’efficace azione astringente.

ARGILLA PER LE ZONE LUCIDE

Fronte, naso e mento, la cosiddetta zona a T, è particolarmente ricca di ghiandole sebacee, quindi tende a diventare lucida con facilità. Per eliminare il sebo in eccesso, niente è meglio di un impacco di argilla verde, dal forte potere assorbente, antibatterico e dermopurificante. Prepararlo è facile: basta miscelarla con acqua minerale fino a formare una crema densa, che spalmerete sulla parte interessata con un morbido pennello. Dopo 10 minuti, rimuovete l’impacco con un panno morbido immerso in acqua tiepida e ben strizzato.