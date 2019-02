È bufera sul presunto audio di un consigliere comunale della Lega di Bolzano, Kevin Masocco, che si sarebbe reso protagonista di frasi vergognose e sessiste pronuciate in un messaggio diffuso via Whatsapp in una chat di compagni di partito. Il quotidiano Tageszeitung ha pubblicato un messaggio vocale nel quale l'uomo che viene additato come Masocco sarebbe protagonista di un audio in cui grida: «Venite allo Juvel, c’è una dj figa da violentare». Frase seguita da un considerevole numero bestemmie.

CHIESTE LE DIMISSIONI DI MASOCCO

L’audio che vedrebbe protagonista Masocco è rimbalzato sui social e il Comitato pari opportunità ha subito chiesto le sue dimissioni dal Consiglio comunale per avere offeso «le donne e le istituzioni» . Il giovane consigliere del Carroccio ha immediatamente pubblicato una smentita sulla sua pagina Facebook, sostenendo di essere rimasto vittima di un complotto per infangare la Lega. «Quella non è la mia voce», ha detto Masocco, promettendo di impegnarsi per una campagna contro la violenza sulle donne.

IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRONTO A CHIEDERE UNA PERIZIA

Una giustificazione che pare non abbia convinto la presidente del Comitato pari opportunità altoatesino, l’avvocato Ulrike Oberhammer. «Se necessario chiederemo una perizia tecnica e confronteremo l’audio del Tageszeitung con le registrazioni del Consiglio comunale», ha detto. Intanto sui social sono cresciute a dismisura le voci che chiedono le dimissioni di Masocco.