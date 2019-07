DA ARTEMISIA REGINA DI CARIA ALLA VICHINGA AWILDA

Personaggio da cinema anche Artemisia, la regina di Caria che nel film del 2014 300 - L'alba di un impero è interpretata da Eva Green. Comandante di un contingente di cinque triremi nella flotta di Serse a Salamina, è ricordata da Polieno nel suo libro sugli stratagemmi militari come maestra di dissimulazione. Ad esempio, era diabolica nel cambiare all’improvviso le sue insegne da greche a persiane e viceversa. Trucco che usò anche a Salamina quando si vide i greci addosso. Per ingannare il nemico ordinò al suo equipaggio di attaccare la nave persiana che si trovava a lei vicina: una trireme comandata dal re di Calinda Damasitimo. In teoria suo suddito e alleato, ma con cui forse aveva un conto in sospeso, insinua Erodoto. Anche Serse osservando dal suo trono sulla terraferma fu ingannato, pensando che avesse affondato una nave greca. «I miei uomini sono diventati donne e le mie donne sono diventate uomini», avrebbe commentato. Ci fu poi la vichinga Awilda, eroina anche di un manga. Era diventata piratessa per sottrarsi alla corte non gradita del figlio del re di Danimarca, e razziava le coste del Baltico con un equipaggio composto di sole donne. Nel 1530 nacque invece Grace O’Malley, una irlandese che rimasta vedova a 20 anni a sua volta aveva ereditato il comando di una flotta pirata, e che è tuttora celebrata come eroina della lotta anti-inglese.

DONNE AL COMANDO

Nella realtà, invece, le donne hanno iniziato a comandare navi importanti da pochissimo. La prima, nel 2007, fu la svedese Karin Stahre-Jansen, cui la Royal Caribbean International diede il comando della Monarch of the Seas: 2.400 passeggeri e circa 850 membri dell’equipaggio. La prima italiana è stata nel marzo del 2016 Serena Melani, con la nave da crociera Seven Seas Mariner: 210 metri appartenenti alla flotta Regent Seven Seas.