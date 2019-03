L'ESEMPIO DI GRETA (MA NON VEGANE PER FORZA)

La seconda tappa del corteo è in piazza Castello, sotto il palazzo della Regione Piemonte e per i discorsi dal palco, dove salgono anche il climatologo Luca Mercalli e il gruppo torinese Eugenio in Via Di Gioia. È ormai ora di pranzo e i ragazzi si siedono per terra, tirano fuori i panini. C'è chi parla della Juve e chi della verifica sui paradigmi, e chi dopo due ore ancora discute del clima che sta cambiando e sul cosa si può fare per migliorare nel nostro piccolo il mondo in cui viviamo. Viola, Francesca e Benedetta hanno 14 anni e frequentano il liceo classico Massimo D'Azeglio. «Greta è un esempio per noi», mi dice Viola, «anche se io la carne la mangio» (Greta Thunberg è vegana, nda). «Anch'io, però controllo da dove proviene e il tipo di allevamento», precisa Francesca. Elena e Samira, invece, due anni più grandi, ammettono di non fare molto a livello personale. Ma essere in piazza, anche questo è un gesto importante. Volevano che il corteo fosse il più numeroso possibile per sensibilizzare l'opinione pubblica, per questo hanno rifiutato la proposta della loro dirigente scolastica di organizzare una piccola manifestazione a Biella e prendere invece il treno per essere, insieme, a Torino.