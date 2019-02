Era un pomeriggio di febbraio. L'educatore che aveva in custodia Federico per garantire gli incontri con il padre era andato a prenderlo a scuola, per poi portarlo nella sede dell'Asl preposta. Il padre, presentatosi armato di pistola e coltello, con una scusa fece allontanare l'educatore e poi si scagliò con violenza sul figlio, prima di togliersi la vita. Aveva otto anni Federico Barakat, e morì dopo 50 minuti di agonia: come chiarì l’autopsia, gli spari lo colpirono di striscio, mentre gli furono fatali due coltellate all'addome. Altre lo ferirono sulle braccia: lottò per difendersi, lasciato solo con quel padre di cui aveva paura.

MESSO IN PERICOLO DALL'ALIENAZIONE GENITORIALE

Era un padre violento quello di Federico, come tanti padri violenti a cui viene concesso di vedere i propri figli perché il padre è sempre il padre, e la genitorialità va garantita, anche quando è palese che il diritto garantito è solo quello dell'adulto. Antonella Penati, la mamma di Federico, si era rivolta alle forze dell'ordine e ai servizi sociali per chiedere un sostegno, come vittima di stalking che cercava protezione. Fu definita madre alienante in nome della Pas (o alienazione genitoriale o parentale), fu definita persino madre malevola, in quanto mentiva sulla pericolosità dell'ex compagno per ritorsione personale. Fu minacciata di vedersi allontanare da Federico se non avesse smesso di opporsi agli incontri protetti, le fu detto che altrimenti le avrebbero trasferito il bambino in una casa famiglia.

BAMBINI IN PERICOLO COL DDL PILLON

Sono tantissime le madri separate dai loro figli in nome dell'alienazione genitoriale. E sono tanti i bambini che vengono trasferiti in case famiglie su cui è difficile indagare per analizzarne i bilanci e gli intenti. Garantire il rapporto padre-figlio, insomma, è ciò che conta. Esattamente come prevede il ddl Pillon, con cui la Pas verrebbe riconosciuta per legge. Antonella Penati combatte contro questo disegno di legge perché non vuole che quello che è successo al suo bambino accada ad altri bambini: per questo ha fondato l’associazione Federico nel cuore.