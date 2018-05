TRINCA E CARDINALE IN PRIMA LINEA

Nel gruppo anche due italiane: in prima fila una fiera Jasmine Trinca (tra le attiviste italiane di Dissenso Comune) e Claudia Cardinale. Al Grand Theatre Lumiere è stata un'ovazione emozionante e lunghissima, dove le donne che applaudivano le donne, come a celebrare una sorellanza storica. E il grido di #MeToo continua: lunedì 14 nello spazio Cnc alla Plage del Gray d'Albion c'è attesa per la round table che per la prima volta in assoluto unirà per un confronto il collettivo francese 50/50 per il 2020 in parità uomini e donne, il Time's Up americano e quello inglese, l'italiano Dissenso comune, il greco Greek women's wave e lo spagnolo CIMA, alla presenza del ministro francese della cultura Francoise Nyssen e del direttore generale del festival Thierry Fremaux.