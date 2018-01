Ce ne siamo accorti con le stagioni che passano: a Masterchef l'asticella della buona cucina e dello spettacolo si fa sempre più alta. Il classico terzetto Cannavacciuolo-Bastianich-Barbieri e la new entry Antonia Klugmann si sono ritrovati davanti 20 concorrenti dall'abilità quasi professionale. Come ogni anno, poi, alcuni di loro si distinguono non solo per le capacità ai fornelli, ma anche per il loro carisma. Dopo le edizioni passate, in cui personaggi come Rachida avevano tenuto banco, il pubblico sembra aver trovato in Italo Screpanti uno dei suoi favoriti. L'uomo, un pilota in pensione dal fascino distinto, ha incantato (e divertito) tutti sin da subito coi suoi modi da uomo di mondo. Foulard al collo, camicia e pochette nella tasca della giacca, si è presentato nella cucina di Masterchef con lo charme di un gentleman d'altri tempi. Abbronzatura perenne, occhi azzurri e vispi, il più anziano dei cuochi in gara sembra avere l'argento vivo addosso. Conosciamolo meglio.