Archiviata l'esperienza nella cucina di Masterchef, dov'è stato giudice per sei edizioni fino al 2017, Carlo Cracco ritorna in tv con Cracco Confidential. Nel docu-film in onda in prima tv il 18 aprile 2018 alle 21.25 su Nove, lo chef stellato racconta la sua carriera e i recenti successi professionali, tra cui l'apertura a febbraio 2018 del ristorante che porta il suo nome in Galleria Vittorio Emanuele II, nel centro di Milano. Questo però non è l'unico motivo per cui ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi: il 19 gennaio 2018, infatti, l'ex giudice del cooking show di Sky Uno ha sposato Rosa Fanti dopo 10 anni di relazione e due figli insieme, Pietro di 5 anni e Cesare di 3. I due sono convolati a nozze a Palazzo Reale, con una cerimonia civile presieduta da Beppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo. Tra gli invitati molti nomi noti tra cui Lapo Elkann, testimone dello chef, Barbara d'Urso e Antonino Cannavacciuolo. Insomma, una vita sotto i riflettori per il fascinoso chef, ma nonostante la fama e il successo, la sua compagna è sempre stata molto gelosa della loro vita privata. Di Rosa Fanti non si sa molto, ma proviamo a scoprire qualcosa in più sulla moglie più invidiata d'Italia.