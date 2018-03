Le elezioni del 4 marzo 2018 non sono state solo politiche. In due Regioni si è votato anche per l'elezione del Consiglio regionale e per il presidente della Regione. Mentre nel Lazio c'è uno scontro a tre tra Centrosinistra, Centrodestra e Movimento 5 Stelle, in Lombardia è un testa a testa tra il Centrodestra, guidato da Attilio Fontana (Lega Nord), e il Centrosinistra di Giorgio Gori. Non si tratta soltanto di due proposte politiche diverse, ma anche di persone molto differenti: il primo è un avvocato, il secondo giornalista e imprenditore; uno è meno conosciuto, l'altro è un volto noto delle tv. Ma ci sono anche altre cose, per esempio le mogli: la moglie di Attilio Fontana si chiama Laura Castelli e, oltre a questo, non si sa molto altro, mentre sulla compagna di Giorgio Gori, ovvero Cristina Parodi, cioè la giornalista e la conduttrice di Domenica In, ne sappiamo molto di più.

CHI È LAURA CASTELLI?

Abbiamo cercato altre informazioni sulla possibile nuova 'first lady della Lombardia' ma non è stata un'impresa facile. Il motivo? Laura Castelli non ama stare sotto i riflettori e sono pochissime le occasioni pubbliche in cui si è fatta vedere. Siamo comunque riusciti a trovare qualcosa: in un articolo su La Stampa, datato 29 maggio 2017, Michele Sasso racconta una storia che riguarda la famiglia Fontana. C'entra un terreno 'arboreo': in comproprietà con la moglie e passato prima alla figlia e poi trasformato dal nuovo Piano di governo in 'edificabile'. Cosa significa? Che quel pezzo di terra ha avuto un grande aumento di valore. Ma andiamo per gradi. Nel 2010, la moglie di Attilio Fontana chiese il cambio di destinazione del terreno di Varese, nel quartiere di Bosto, facendo una richiesta scritta ufficiale. Il passaggio vero e proprio a 'edificabile', però, avvenne nel 2014, quando la proprietaria divenne la figlia Maria Cristina. La decisione per la trasformazione del terreno arrivò dal Consiglio comunale della città lombarda dove Attilio Fontana, il padre, era sindaco. Non si astenne dal voto, facendo nascere un presunto conflitto d’interesse.