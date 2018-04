MA A FIANCO DELLE DONNE

Al di là della questione puramente grammaticale, quanto e cosa ha intenzione di fare Casellati per sostenere le donne? Per ora quella femminile non sembra una delle sue priorità anche se a parole, durante un incontro istituzionale sulla violenza di genere che si è tenuto a metà aprile alla Biblioteca nazionale di Roma, ha parlato di femminicidio e sostegno alle vittime sottolineando che «in questo tipo di delitti non si può parlare di assassini per amore. L'amore non c'entra, l'amore non uccide mai. È un messaggio fuorviante». La presidente del Senato (sì, noi la chiamiamo lo stesso così) ha spiegato di ritenere fondamentale «il ruolo del terzo settore per sostenere e aiutare le vittime di violenza nella fase immediatamente successiva a quella della denuncia» perché «la presenza sempre più diffusa di strutture specializzate nell'assistenza eviterà a queste donne, già in forte difficoltà, di dover subire un ulteriore odioso ricatto: se mi denunci, ti sbatto fuori di casa, ti rovino economicamente perché magari non sei autosufficiente». Poi ha chiesto di garantire alle donne processi rapidi.