DOVE SONO LE GIOVANI FEMMINISTE?

Alessandra sorprende, non c’è che dire. Ma un’altra Alessandra, che di anni ne ha invece 58 e che è stata in prima fila quando si combatteva per l’approvazione della 194, è un po’ amareggiata. Perché sì, questo sabato romano vede in piazza tante donne, ma la maggior parte è anagraficamente 'grande'. Dai 40 in su, a occhio e croce. «Queste manifestazioni hanno sempre un’utilità: se si fermano anche solo due persone a interrogarsi sul perché della nostra presenza oggi, è un successo. Però non vedo tantissime ragazze e questo mi dispiace molto. Forse preferiscono andare al centro commerciale, che ne so». «Abbiamo lottato per la 194», fa eco la sua amica e coetanea Loredana, «e adesso siamo qua non perché la cosa ci riguardi direttamente, considerata la nostra età. Siamo qua perché fare politica è anche questo. Ma avrei voluto avere intorno molte persone più giovani. Che dire? Ci dispiace per loro. Forse se ne renderanno conto quando dovranno sborsare 500 euro per abortire in una struttura pubblica».