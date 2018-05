LE MAMME DI PLAZA DE MAYO

Sono fra le mamme coraggio per antonomasia, le mamme di Plaza de Mayo, quelle che nel 1977 iniziarono a sfidare la dittaturara militare che tenne sotto scacco l'Argentina fino al 1983, provocando la scomparsa di migliaia di persone (i tristemente noti desaparecidos), tra cui proprio i loro figli. Le donne, in principio pochissime, appena 14, iniziarono a incontrarsi, quasi per caso, un sabato pomeriggio, dopo che Azucena Villaflor De Vincenti propose alle sue compagne di lotta di smettere di vagare per commissariati e questure per recarsi nella piazza su cui si affiacciano le sede del Governo. Se generali e polizioti gli rivolgevano un'attenzione finta e di circostanza, loro avrebbe preteso di ricevere quella di tutto il resto del mondo. Dopo i primi incontri, la protesta pacifica prese la forma poi passata alla Storia: ogni giovedì alle 15.30 in punto le mamme iniziavano la loro marcia, a due a due, fazzoletto bianco in testa, sul selciato rosso del piazzale. Non potendo sostare, per divieti restrittivi di ordine pubblico e per la presenza costante dell'esercito, presero a percorrere l'anello che corre attorno all'Obelisco dell'Indipendenza. Per farsi un'idea di quanto la loro determinazione fu centrale per far conoscere alla politica internazionale quello che stava succedendo in Argentina, basti pensare che nel 1978, due anni dopo l'inizio degli omicidi, dei sequestri di massa, delle torture e dei voli della morte, il Paese sudamericano ospitò i Mondiali di Calcio. Fino a quel momento, e se le mamme di Plaza de Mayo non avessero cominciato la loro lotta, nessuno stava prestando attenzione agli orrori del regime.