In volo oltre i tabù Nell'Iran dei diritti limitati per le donne, la storia di Farzaneh Sharafbafi ribalta i pregiudizi di genere: sarà la prima amministratrice delegata della compagnia area nazionale.