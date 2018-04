COS'È FORTNITE E PERCHÈ FINISCE PER PIACERE A TUTTI

Ironia della sorte, dopo il successo ottenuto dalla petizione, le ragazze hanno scritto un post in cui ammettevano di aver iniziato a loro volta ad apprezzare il gioco. I numeri raggiunti dal software, il più visto su Twitch e su YouTube.Gaming, non lasciano dubbi sulla sua capacità di trascinare le folle, e qualcuno ha cercato di spiegare in modo più preciso le ragioni dietro il suo successo. Sempre sul Washington Post è stato definito come una via di mezzo fra uno 'sparatutto' e Minecraft, dove i giocatori devono riuscire a sopravvivere a battaglie contro zombie e nemici di varia natura, elaborando strategie e recuperando materiali attorno a loro. Quello che aiuta Fortnite è la grafica stile cartone animato, solare, dai colori luminosi, che rendono la violenza molto più tollerabile e 'digeribile'. Si tratta poi di un gioco pieno di riferimenti alla cultura pop contemporanea, come quelli alla serie tv Scrubs. Insomma, una sorta di Mario Kart senza macchine e senza funghetti ma con fucili e bombe a mano.

RAGAZZE, ABBIATE PAZIENZA

Sulle ossessioni maschili per sport e giochi si sono sprecati fiumi di inchiostro virtuale e non, facendosi quattro risate sull'immagine dell'uomo eterno bambino. Il modo migliore per sconfiggere il nemico, comunque, è farselo amico: se proprio non sopportate che il vostro fidanzato sia momentaneamente ossessionato più da Fortnite che da voi, iniziate anche a voi giocarci. Potrete punirlo con una sonora sconfitta.