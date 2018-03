HA AIUTATO 1700 DONNE

Aperta nel 1996, dal 2001 ha accolto e sostenuto il percorso di oltre 1700 donne, grazie al lavoro delle operatrici volontarie, e solo nel 2017 ne ha sostenute 170.

La Casa si trova in Pineta, a Viareggio, ed è il punto di riferimento da quasi 22 anni per quelle centinaia di donne che ogni anno si rivolgono al Centro per ricevere un sostegno gratuito e costante, un luogo protetto in cui iniziare un lavoro su loro stesse.

L'APPELLO SU TWITTER

Emma Marrone, Noemi e le altre si sono unite per sostenere la struttura: «Il Comune ancora non ha un'altra sistemazione e non possiamo permettere che la Versilia resti senza un punto di riferimento lasciando così 150 mila donne sole. È assurdo che da una parte c’è chi aiuta e cerca di costruire qualcosa di utile alla società e dall’altra parte c’è chi toglie. Per questo unitevi ancora una volta alle Amiche in Arena per dire a voce alta: #LaCasaDelleDonnediViareggioNonSiTocca».

Con l’evento Amiche in Arena, nel 2016, erano stati dati 15 mila euro in beneficenza alla struttura per incoraggiarla e sostenerla in tutte le iniziative.