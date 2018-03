Scandalo Weinstein, il sistema per nascondere le molestie

Nella tela del ragno

Il New York Times rivela come Harvey Weinstein avesse messo in piedi un sistema che coinvolgeva giornalisti, agenti, produttori, investigatori e avvocati: tutto per coprire i suoi abusi.